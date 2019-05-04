Звонарёва и Гаспарян пробились в основную сетку турнира WTA в Мадриде
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В финале квалификации Звонарёва взяла верх над соотечественницей Анастасией Потаповой. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 7:6.
Гаспарян в решающем матче отбора обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 7:6. Игра продолжалась 1 час 47 минут.
Соперницы россиянок по основной сетке соревнований будут определены позднее.
Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова победила Арину Соболенко в первом круге турнира WTA в Мадриде.