Звонарёва и Гаспарян пробились в основную сетку турнира WTA в Мадриде

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Россиянки Вера Звонарёва и Маргарита Гаспарян преодолели барьер квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Звонарёва и Гаспарян пробились в основную сетку турнира WTA в Мадриде
  • © Peter Schatz, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

В финале квалификации Звонарёва взяла верх над соотечественницей Анастасией Потаповой. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 7:6.

Гаспарян в решающем матче отбора обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 7:6. Игра продолжалась 1 час 47 минут.

Соперницы россиянок по основной сетке соревнований будут определены позднее.

Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова победила Арину Соболенко в первом круге турнира WTA в Мадриде.

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