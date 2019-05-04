СМИ: «Реал» отказался от покупки Тадича

Короткая ссылка
По информации испанской прессы, агенты футболиста «Аякса» Душана Тадича предлагали услуги своего клиента мадридскому «Реалу», однако королевский клуб не проявил интереса к 30-летнему сербу.
СМИ: «Реал» отказался от покупки Тадича
  • Reuters

Как сообщает Marca, после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аяксом» (1:4), в котором Тадич оформил дубль и отдал голевую передачу, агенты игрока предложили футболиста королевскому клубу. Однако, по информации источника, там не заинтересовались возможностью подписания серба в силу его возраста.

В текущем сезоне Тадич отыграл за «Аякс» 54 матча во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 21 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что трансфер Погба может обойтись «Реалу» в €185 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить