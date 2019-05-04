СМИ: «Реал» отказался от покупки Тадича

По информации испанской прессы, агенты футболиста «Аякса» Душана Тадича предлагали услуги своего клиента мадридскому «Реалу», однако королевский клуб не проявил интереса к 30-летнему сербу.

Как сообщает Marca, после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аяксом» (1:4), в котором Тадич оформил дубль и отдал голевую передачу, агенты игрока предложили футболиста королевскому клубу. Однако, по информации источника, там не заинтересовались возможностью подписания серба в силу его возраста.

В текущем сезоне Тадич отыграл за «Аякс» 54 матча во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 21 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что трансфер Погба может обойтись «Реалу» в €185 млн.