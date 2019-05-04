Бразильский боец Андраде поделился планом на бой со Шлеменко

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Бразильский боец смешанных единоборств Вискарди Андраде собирается нокаутировать россиянина Александра Шлеменко на турнире RCC 6 в Челябинске.
Бразильский боец Андраде поделился планом на бой со Шлеменко
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Не хочу, чтобы бой прошёл всю дистанцию. Хотелось бы одержать победу нокаутом или удушающим приёмом. Шлеменко — отличный боец, но в партере выглядит не лучшим образом. Хочу выйти с ним в размен и нокаутировать», — цитирует бразильца MMA Fighting.

Также Андраде добавил, что Шлеменко будет чувствовать давление, так как публика в Челябинске ждёт от него победы.

Ранее сообщалось, что Шлеменко оказался тяжелее Андраде перед боем на RCC 6.

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