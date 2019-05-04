СМИ: Моуринью ведёт переговоры с «Ромой»

По информации прессы, португальский футбольный специалист Жозе Моуринью ведёт переговоры с руководством итальянской «Ромы» на предмет работы главным тренером команды.

Как сообщает L’Equipe, португальский тренер Жозе Моуринью ведёт переговоры с «Ромой». В настоящее время командой руководит Клаудио Раньери, с которым подписан контракт до конца нынешнего сезона.

Моуринью уже имеет опыт работы с итальянскими клубами. С 2008 по 2010 год португалец возглавлял миланский «Интер». Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда 56-летнего специалиста уволили в декабре 2018 года.

Ранее Моуринью рассказал о победе «Барселоны», успехе «Аякса» и работе тренера.