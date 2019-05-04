«Витязь» объявил о назначении Кравеца главным тренером команды
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- РИА Новости
Официальный сайт «Витязя» сообщил о назначении Михаила Кравеца на должность главного тренера команды. На этом посту 55-летний специалист сменил Валерия Белова, которому не стали предлагать новое соглашение.
Кравец ранее никогда не работал главным тренером клуба КХЛ. Минувший сезон он начинал в должности наставника команды МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в «СКА-Нева», выступающем в ВХЛ.
Ранее сообщалось, что «Витязь» продлил контракт с хоккеистом Сёминым.