«Витязь» объявил о назначении Кравеца главным тренером команды

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Витязь» назначил главным тренером 55-летнего специалиста Михаила Кравеца.

Официальный сайт «Витязя» сообщил о назначении Михаила Кравеца на должность главного тренера команды. На этом посту 55-летний специалист сменил Валерия Белова, которому не стали предлагать новое соглашение.

Кравец ранее никогда не работал главным тренером клуба КХЛ. Минувший сезон он начинал в должности наставника команды МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в «СКА-Нева», выступающем в ВХЛ.

Ранее сообщалось, что «Витязь» продлил контракт с хоккеистом Сёминым.