«Витязь» объявил о назначении Кравеца главным тренером команды

Короткая ссылка
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Витязь» назначил главным тренером 55-летнего специалиста Михаила Кравеца.
«Витязь» объявил о назначении Кравеца главным тренером команды
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

Официальный сайт «Витязя» сообщил о назначении Михаила Кравеца на должность главного тренера команды. На этом посту 55-летний специалист сменил Валерия Белова, которому не стали предлагать новое соглашение.

Кравец ранее никогда не работал главным тренером клуба КХЛ. Минувший сезон он начинал в должности наставника команды МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в «СКА-Нева», выступающем в ВХЛ.

Ранее сообщалось, что «Витязь» продлил контракт с хоккеистом Сёминым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить