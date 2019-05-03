Недвед заявил, что Аллегри продолжит работу с «Ювентусом»
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«Аллегри продолжит тренировать «Ювентус», у него действующий контракт, потому он останется с нами. Ничего решать не надо, всё уже решено. Когда настанет подходящий момент, он встретится с президентом клуба Андреа Аньелли», — цитирует Недведа сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Контракт Массимилиано Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» вступил в переговоры с «Интером» по трансферу Икарди.