Гвардиола назвал «Ливерпуль» сложнейшим испытанием для себя в АПЛ

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал борьбу с «Ливерпулем» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) сложнейшим испытанием для себя и своей команды.
Гвардиола назвал «Ливерпуль» сложнейшим испытанием для себя в АПЛ
  • Reuters

«Да, в АПЛ «Ливерпуль» — сложнейшее испытание для меня. Всегда приятно становиться чемпионом и это всегда трудно. Однако нынешний сезон — особенный. Непросто снова вести борьбу за титул, когда набрал 100 очков в прошлом чемпионате. Игрокам сложно долго сохранять такой уровень, но нам это удалось», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В турнирной таблице АПЛ лидирует «Манчестер Сити», опережая на один пункт «Ливерпуль». До конца чемпионата командам осталось провести по два матча.

Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Кейта выбыл из строя до конца сезона.

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