Хоккеист Кузнецов считает, что сильный состав сборной России не гарантирует команде победу на ЧМ
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- РИА Новости
«В принципе, по бумаге не судят. Бывает, что команда чувствует свою игру и выигрывает без каких-то ярких личностей, такое мы не раз видели. Поэтому всё будет зависеть от того, как мы сыграем. Много раз большое количество звёздных игроков не приносило победу, главное — играть друг за друга», — цитирует Кузнецова Sport24.
Чемпионат мира по хоккею 2019 года пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.
Ранее сообщалось, что Воробьёв заявил о возможном прибытии ещё одного игрока НХЛ в состав сборной России.