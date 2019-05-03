Хоккеист Кузнецов считает, что сильный состав сборной России не гарантирует команде победу на ЧМ

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов считает, что результат национальной команды будет зависеть от того, смогут ли все хоккеисты сыграть друг за друга.
Хоккеист Кузнецов считает, что сильный состав сборной России не гарантирует команде победу на ЧМ
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«В принципе, по бумаге не судят. Бывает, что команда чувствует свою игру и выигрывает без каких-то ярких личностей, такое мы не раз видели. Поэтому всё будет зависеть от того, как мы сыграем. Много раз большое количество звёздных игроков не приносило победу, главное — играть друг за друга», — цитирует Кузнецова Sport24.

Чемпионат мира по хоккею 2019 года пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что Воробьёв заявил о возможном прибытии ещё одного игрока НХЛ в состав сборной России.

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