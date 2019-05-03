Стал известен состав звена Овечкина в сборной России

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Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
Стал известен состав звена Овечкина в сборной России
  • © Michal Kamaryt/CTK
  • globallookpress.com

Обновлённые сочетания звеньев выглядели следующим образом:

Василевский, Георгиев, Сорокин;

Сергачев — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;

Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;

Киселевич — Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.

Следующий матч сборная России проведёт 4 мая в рамках Еврохоккейтура. В чешском городе Брно команда Ильи Воробьёва сыграет с командой Финляндии.

Ранее сообщалось, что хоккеисты Кравцов и Шестёркин заключили контракты с «Рейнджерс».

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