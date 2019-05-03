Стал известен состав звена Овечкина в сборной России

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.

© Michal Kamaryt/CTK

globallookpress.com

Обновлённые сочетания звеньев выглядели следующим образом: Василевский, Георгиев, Сорокин; Сергачев — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров; Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов; Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов; Киселевич — Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин. Следующий матч сборная России проведёт 4 мая в рамках Еврохоккейтура. В чешском городе Брно команда Ильи Воробьёва сыграет с командой Финляндии. Ранее сообщалось, что хоккеисты Кравцов и Шестёркин заключили контракты с «Рейнджерс».