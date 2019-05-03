Стал известен состав звена Овечкина в сборной России
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Обновлённые сочетания звеньев выглядели следующим образом:
Василевский, Георгиев, Сорокин;
Сергачев — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;
Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;
Киселевич — Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.
Следующий матч сборная России проведёт 4 мая в рамках Еврохоккейтура. В чешском городе Брно команда Ильи Воробьёва сыграет с командой Финляндии.
Ранее сообщалось, что хоккеисты Кравцов и Шестёркин заключили контракты с «Рейнджерс».