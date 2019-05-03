Шайбы Овечкина, Афиногенова и Каменского включены в пятёрку лучших в истории НХЛ

Шайбы российских игроков Александра Овечкина, Максима Афиногенова и Валерия Каменского были включены в топ-5 лучших голов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

Лига опубликовала лучшие 50 голов за всю историю. При этом отмечается, что имеет значение не только красота заброшенных шайб, но и их важность.

Год капитана «Вашингтон Кэпиталз» Овечкина в матче, который состоялся 16 января 2006 года, занял третье место. На четвёртой позиции расположилось взятие ворот Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» 22 ноября 2003-го. А шайба Каменского, заброшенная 20 января 1997 года, замкнула пятёрку лучших.

Лучшим же за историю НХЛ признан гол Бобби Орра, который принёс Кубок Стэнли «Бостон Брюинз». На второй строчке — шайба Стефана Матто, которая вывела в финал плей-офф НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее НХЛ объяснила, почему была засчитана шайба Панарина в матче с «Бостоном».