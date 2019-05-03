Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Месси оформил дубль в первом матче полуфинала турнира с английским «Ливерпулем» и помог своей команде одержать победу со счётом 3:0.

На звание лучшего игрока также претендовали одноклубник аргентинца Луис Суарес и полузащитники голландского «Аякса» Френки де Йонг и Донни ван де Бек.

Ранее фанаты «Ливерпуля» создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси.