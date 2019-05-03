Фанаты «Ливерпуля» создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси
- Reuters
- © Albert Gea
Петиция опубликована на сайте Charge.org.
Фанаты красных выступили с таким требованием из-за эпизода первого матча полуфинала Лиги чемпионов с участием Месси и Фабиньо, в котором аргентинец ударил хавбека «Ливерпуля».
При этом в том эпизоде арбитр встречи дал жёлтую карточку Фабиньо.
Петицию подписали уже более 2500 человек.
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Барселоны». Месси оформил дубль.
Ранее защитник «Ливерпуля» ван Дейк заявил: он рад, что ему не приходится играть против Месси каждый сезон.