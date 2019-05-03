Фанаты «Ливерпуля» создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси

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Болельщики английского футбольного клуба «Ливерпуль» создали петицию, в которой потребовали дисквалификации нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси.
Фанаты «Ливерпуля» создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси
  • Reuters
  • © Albert Gea

Петиция опубликована на сайте Charge.org.

Фанаты красных выступили с таким требованием из-за эпизода первого матча полуфинала Лиги чемпионов с участием Месси и Фабиньо, в котором аргентинец ударил хавбека «Ливерпуля».

При этом в том эпизоде арбитр встречи дал жёлтую карточку Фабиньо.

Петицию подписали уже более 2500 человек.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Барселоны». Месси оформил дубль.

Ранее защитник «Ливерпуля» ван Дейк заявил: он рад, что ему не приходится играть против Месси каждый сезон.

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