Ван Дейк рад, что ему не приходится играть против Месси каждый сезон

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о своём противостоянии с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Ван Дейк рад, что ему не приходится играть против Месси каждый сезон
  • Reuters

«Когда сталкиваешься с Месси и он демонстрирует свою лучшую форму, с ним нельзя ничего поделать. Я рад, что не выступаю в Испании и мне не приходится сталкиваться с ним каждый сезон. Он забил два мяча, и я разочарован из-за этого. Он выиграл пока только битву, но не войну», — приводит слова ван Дейка Goal.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» прошёл на «Камп Ноу» и завершился победой хозяев поля со счётом 3:0. Ответная игра пройдёт на «Энфилде» 7 мая.

Ранее Жозе Моуринью высказал мнение, что в противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» уже всё решено.

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