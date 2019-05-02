Ван Дейк рад, что ему не приходится играть против Месси каждый сезон

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о своём противостоянии с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Когда сталкиваешься с Месси и он демонстрирует свою лучшую форму, с ним нельзя ничего поделать. Я рад, что не выступаю в Испании и мне не приходится сталкиваться с ним каждый сезон. Он забил два мяча, и я разочарован из-за этого. Он выиграл пока только битву, но не войну», — приводит слова ван Дейка Goal.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» прошёл на «Камп Ноу» и завершился победой хозяев поля со счётом 3:0. Ответная игра пройдёт на «Энфилде» 7 мая.

Ранее Жозе Моуринью высказал мнение, что в противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» уже всё решено.