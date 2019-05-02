Моуринью: в противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» уже всё решено

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью считает, что «Ливерпуль» уже не сможет помешать «Барселоне» выйти в финал Лиги чемпионов.

«С психологической точки зрения очень тяжело приезжать на «Камп Ноу» с мыслью, что тебе придётся всё время защищаться. Поэтому в большинстве случаев такие команды проигрывают. Но «Ливерпуль» был настроен позитивно. Не хочу называть это провалом. Но если бы счёт был хотя бы 1:3, на «Энфилде» развернулась бы настоящая битва. Но 0:3 — серьёзный счёт. Футбол есть футбол. Я бы сказал, что здесь всё решено», — заявил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее он рассказал, какую роль в «Барселоне» играет Луис Суарес.