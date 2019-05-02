Моуринью: Суарес делает очень важную работу

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью рассказал, чем ему запомнился нападающий «Барселоны» Луис Суарес в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Суарес был хорош, он мне нравится. Многие игроки в современном футболе беспокоятся о своём имидже, о том, что о них подумают люди в той или иной ситуации. Но Суарес полностью забыл о том, что он выступал за «Ливерпуль». Единственная вещь, на которой он был сконцентрирован, — этот матч, выход в финал, победа в Лиге чемпионов. И Луис забил, он праздновал этот гол в ворота своей прошлой команды. Невероятное отношение к своему делу. Лионель Месси феноменален, но рядом с ним находится такой игрок, который делает грязную, но в то же время очень важную работу», — заявил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее Моуринью заявил, что «Ливерпуль» не заслуживал поражения со счётом 0:3 в матче с «Барселоной».