Моуринью: Суарес делает очень важную работу

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Известный футбольный тренер Жозе Моуринью рассказал, чем ему запомнился нападающий «Барселоны» Луис Суарес в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
Моуринью: Суарес делает очень важную работу
  • ©Joan Gosa
  • globallookpress.com

«Суарес был хорош, он мне нравится. Многие игроки в современном футболе беспокоятся о своём имидже, о том, что о них подумают люди в той или иной ситуации. Но Суарес полностью забыл о том, что он выступал за «Ливерпуль». Единственная вещь, на которой он был сконцентрирован, — этот матч, выход в финал, победа в Лиге чемпионов. И Луис забил, он праздновал этот гол в ворота своей прошлой команды. Невероятное отношение к своему делу. Лионель Месси феноменален, но рядом с ним находится такой игрок, который делает грязную, но в то же время очень важную работу», — заявил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее Моуринью заявил, что «Ливерпуль» не заслуживал поражения со счётом 0:3 в матче с «Барселоной».

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