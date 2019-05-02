Моуринью: «Ливерпуль» заслуживал гораздо большего, чем поражение со счётом 0:3

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью оценил игру «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Ливерпуль» был настроен позитивно на эту встречу, несмотря на отсутствие Роберто Фермино. Игроки были смелыми, они сделали то, что могли далеко не все команды за последние 20 лет — они больше владели мячом на «Камп Ноу», чем «Барселона». Обычно каталонцы доминируют на поле по всем параметрам, однако вчера этого не произошло», — заявил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Он также отметил, что у Ливерпуля было три хороших шанса забить мяч, и если бы удалось реализовать хотя бы один из них, то результат встречи был бы другим.

«Англичане очень многое делали действительно хорошо, но после счёта 2:0 игра распалась. С уверенностью можно сказать, что «Ливерпуль» заслуживал гораздо большего, чем поражение со счётом 0:3. Но в то же время последние два угловых могли принести «Барселоне» новые голы. С этим гости уже не могли бы справиться. В целом, игра была интересной. Мне кажется, «Ливерпуль» сделал всё возможное, основываясь на тактике Клоппа. Он выглядел хорошо, но заплатил за то, что не забил сам», — отметил Моуринью.

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