Билялетдинов: Смолова нужно было продавать в Европу раньше

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Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию относительно переговоров «Локомотива» по возможной аренде нападающего команды Фёдора Смолова в один из европейских чемпионатов.
Билялетдинов: Смолова нужно было продавать в Европу раньше
  • РИА Новости

«Смолова нужно было продавать раньше, в тот момент, когда он был на пике. Допускаю, что в своё время из-за финансовой выгоды и нежелания клубов идти на компромиссы по сделке Фёдор упустил что-то очень важное. Всё-таки тогда надо было учитывать интересы самого футболиста, а не приводить ситуацию к тому, что теперь настал его последний шанс осуществить свою мечту закрепиться в Европе», — заявил эксперт в интервью RT. 

Ранее в «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова. 

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