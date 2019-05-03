Билялетдинов: Смолова нужно было продавать в Европу раньше
- РИА Новости
«Смолова нужно было продавать раньше, в тот момент, когда он был на пике. Допускаю, что в своё время из-за финансовой выгоды и нежелания клубов идти на компромиссы по сделке Фёдор упустил что-то очень важное. Всё-таки тогда надо было учитывать интересы самого футболиста, а не приводить ситуацию к тому, что теперь настал его последний шанс осуществить свою мечту закрепиться в Европе», — заявил эксперт в интервью RT.
Ранее в «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова.