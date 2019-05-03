СМИ: «Реал» в мае объявит о трансфере Азара
- Reuters
Об этом сообщает Marca.
По информации издания, это сделано для того, чтобы не мешать «Челси» сконцентрироваться в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ) и за победу в Лиге Европы.
При этом если лондонцы не пройдут «Айнтрахт» в 1/2 финала ЛЕ, то «Реал» может огласить трансфер уже 12 мая. В случае выхода в финал турнира о покупке официально объявят 29 мая или позже.
Ранее сообщалось, что футболист «Аякса» ван де Бек попал в сферу интересов «Реала».