СМИ: Футболист «Динамо» перейдёт в «Фенербахче»

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» близок к приобретению полузащитника московского «Динамо» Жоаозиньо.

Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов в своём Twitter, агент игрока Леонардо Корначини уже провёл переговоры в Турции и договорился о переходе футболиста.

Отмечается, что бразилец отказался продлевать контракт с «Динамо» и пополнит состав «Фенербахче».

В нынешнем сезоне Жоаозинью провёл 26 матчей за бело-голубых, забил три мяча и сделал семь результативных передач.

Ранее Роман Широков покинул «Динамо».