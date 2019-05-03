СМИ: Футболист «Динамо» перейдёт в «Фенербахче»

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Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» близок к приобретению полузащитника московского «Динамо» Жоаозиньо.
СМИ: Футболист «Динамо» перейдёт в «Фенербахче»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов в своём Twitter, агент игрока Леонардо Корначини уже провёл переговоры в Турции и договорился о переходе футболиста.

Отмечается, что бразилец отказался продлевать контракт с «Динамо» и пополнит состав «Фенербахче».

В нынешнем сезоне Жоаозинью провёл 26 матчей за бело-голубых, забил три мяча и сделал семь результативных передач.

Ранее Роман Широков покинул «Динамо».

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