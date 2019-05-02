Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос о своём будущем в команде.
Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»
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«Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов. Я всем доволен в «Зените». И конечно, я хочу остаться», — приводит слова Ивановича Sport24.

35-летний сербский защитник перешёл в «Зенит» зимой 2017 года на правах свободного агента и на данный момент сыграл в 88 матчах, записав в свой актив восемь голов и четыре голевые передачи. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба назван игроком месяца в РПЛ.

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