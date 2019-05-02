Моуринью назвал лучшую команду недели в Лиге чемпионов

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Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью назвал «Аякс» лучшей командой первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Моуринью назвал лучшую команду недели в Лиге чемпионов
  • ©Matt McNulty/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Фантастический «Аякс» благодаря своим действиям должен стать лучшей командой недели вместо одного лучшего игрока. Не думаю, что голландцы чувствовали какое-то давление до этого момента, потому что сейчас они почти достигли своей цели. Это напоминает мне мою ситуацию с «Порту». Мы никогда не боялись выступать в Лиге чемпионов. Но дойдя до полуфинала, ты осознаёшь, что почти достиг своей цели. Поэтому, мне кажется, игрокам «Аякса» не очень хорошо спится. На следующей неделе нас ожидает большая игра на прекрасном стадионе с великолепной атмосферой», — заявил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее он назвал ошибку, которую «Тоттенхэм» допустил в матче с «Аяксом».

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