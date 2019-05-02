Моуринью: трём защитникам «Тоттенхэма» было нечего делать в матче с «Аяксом»

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью рассказал, в чём состояла ошибка главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Аяксом».

«После матча Почеттино говорил, что его тактика не совсем сработала. И со стороны это также чувствовалось, хотя он и пытался немного это скрыть. Начало матча было неудачным. Трём центральным защитникам было нечего делать, потому что «Аякс» играл без центрального нападающего. Когда так происходит, на остальном поле семеро играют против десятерых. Душан Тадич опустился назад, Хаким Зиеш также сместился, и «Тоттенхэму» стало непросто контролировать игру. Почеттино видел это, и травма Яна Вертонгена заставила что-то менять», — пояснил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее тренер заявил, что в полуфинальной серии «Ливерпуля» и «Барселоны» уже всё решено.