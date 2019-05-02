Украинская биатлонистка намерена продолжить карьеру после проблем с сердцем
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины, 32-летняя спортсменка приняла такое решение после медобследования, которое не выявило противопоказаний к продолжению выступлений.
Пидгрушная была вынуждена досрочно завершить сезон-2018/19 из-за воспаления сердечной мышцы.
Отмечается, что она будет готовиться к сезону в общей группе сборной Украины.
Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по биатлону завершила карьеру в 25 лет.