Украинская биатлонистка намерена продолжить карьеру после проблем с сердцем

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Олимпийская чемпионка 2014 года по биатлону украинка Елена Пидгрушная приняла решение продолжить спортивную карьеру, несмотря на проблемы с сердцем, с которыми она столкнулась по ходу прошлого сезона.
Украинская биатлонистка намерена продолжить карьеру после проблем с сердцем
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины, 32-летняя спортсменка приняла такое решение после медобследования, которое не выявило противопоказаний к продолжению выступлений.

Пидгрушная была вынуждена досрочно завершить сезон-2018/19 из-за воспаления сердечной мышцы.

Отмечается, что она будет готовиться к сезону в общей группе сборной Украины.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по биатлону завершила карьеру в 25 лет.

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