Украинская биатлонистка намерена продолжить карьеру после проблем с сердцем

Олимпийская чемпионка 2014 года по биатлону украинка Елена Пидгрушная приняла решение продолжить спортивную карьеру, несмотря на проблемы с сердцем, с которыми она столкнулась по ходу прошлого сезона.

Reuters

Как сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины, 32-летняя спортсменка приняла такое решение после медобследования, которое не выявило противопоказаний к продолжению выступлений. Пидгрушная была вынуждена досрочно завершить сезон-2018/19 из-за воспаления сердечной мышцы. Отмечается, что она будет готовиться к сезону в общей группе сборной Украины. Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по биатлону завершила карьеру в 25 лет.