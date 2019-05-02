Линекер ответил на критику фанатов в связи с празднованием гола Месси в ворота «Ливерпуля»

Легендарный английский нападающий, а в настоящее время журналист и телеведущий Гари Линекер ответил на критику фанатов в связи с празднованием гола форварда «Барселоны» Лионеля Месси в ворота мерсисайдцев.

«Кажется, я огорчил нескольких болельщиков «Ливерпуля» тем, что отпраздновал акт величия вчера вечером. Понимаю, что многих это покоробило, но как бывший футболист, который любит «Барселону», я не собираюсь извиняться за свои танцы после действий маленького бога», — написал Линекер в своём Twitter.

Линекер в компании другого бывшего игрока сборной Англии Рио Фердинанда бурно отреагировал на гол со штрафного в исполнении Месси, за что в соцсетях оба были массово раскритикованы болельщиками.

Ранее сообщалось, что дом футболиста «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем».