Хоккеисты Шипачёв и Индрашис продолжат выступать за «Динамо»

Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачёв и Микс Индрашис достигли договорённости с клубом о продлении контрактов.

Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

При этом в заявлении не говорится, на какой срок будут продлены соглашения.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Шипачёв установил клубный рекорд результативности. Форвард набрал 76 очков, забросив 21 шайбу и сделав 55 результативных передач за 72 матча. Индрашис в 66 играх заработал 36 (17 + 19) баллов.

Ранее в «Динамо» заявили о намерении выиграть Кубок Гагарина в следующем сезоне КХЛ.