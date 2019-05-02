Головин считает закономерной ничью «Монако» в матче с «Ренном»
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«Учитывая, что в ходе матча мы проигрывали со счётом 0:2, ничья — это далеко не самый плохой результат. Тем более в нашем турнирном положении важно каждое набранное очко», — приводит слова хавбека «Чемпионат».
Головин отметил, что тяжело начинать игру с двух грубых ошибок, из-за которых пришлось отыгрывать два мяча. Он также полагает, что бессмысленно рассуждать, был ли офсайд в эпизоде со вторым голом «Ренна», так как мяч был засчитан.
«Хорошо, что после перерыва удалось отыграться. Проявили характер и верили в успех. Не думаю, что по игре мы в чём-то уступили сопернику. Как минимум на ничью точно наиграли. Поэтому итог матча в целом закономерен», — подчеркнул Головин.
Ранее дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном».