СМИ: Футболист «Краснодара» Каборе летом покинет клуб
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт день за днём».
По информации издания, хавбек не хочет продлевать контракт с клубом, так как не согласен с новыми условиями.
При этом отмечается, что он также отказался от варианта продолжить карьеру в московском «Спартаке».
Срок действия контракта Каборе с «Краснодаром» истекает в июне.
В нынешнем сезоне игрок провёл 21 встречу в составе коллектива с юга России и забил один мяч.
Ранее экс-форвард сборной России Кирьяков дал прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар».