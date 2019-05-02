СМИ: Футболист «Краснодара» Каборе летом покинет клуб

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе уйдёт из команды по окончании нынешнего сезона.

Об этом сообщает «Спорт день за днём».

По информации издания, хавбек не хочет продлевать контракт с клубом, так как не согласен с новыми условиями.

При этом отмечается, что он также отказался от варианта продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Срок действия контракта Каборе с «Краснодаром» истекает в июне.

В нынешнем сезоне игрок провёл 21 встречу в составе коллектива с юга России и забил один мяч.

Ранее экс-форвард сборной России Кирьяков дал прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар».