СМИ: Футболист «Краснодара» Каборе летом покинет клуб

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Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе уйдёт из команды по окончании нынешнего сезона.
СМИ: Футболист «Краснодара» Каборе летом покинет клуб
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт день за днём».

По информации издания, хавбек не хочет продлевать контракт с клубом, так как не согласен с новыми условиями.

При этом отмечается, что он также отказался от варианта продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Срок действия контракта Каборе с «Краснодаром» истекает в июне. 

В нынешнем сезоне игрок провёл 21 встречу в составе коллектива с юга России и забил один мяч.

Ранее экс-форвард сборной России Кирьяков дал прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар».

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