Британский бизнесмен заявил, что изучает возможность приобретения «Челси»

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Британский миллиардер Джим Рэтклифф заинтересован в приобретении контрольного пакета акций лондонского футбольного клуба «Челси».
Британский бизнесмен заявил, что изучает возможность приобретения «Челси»
  • Reuters

«Я не могу сказать, что не куплю «Челси». Я изучаю подобную возможность, футбол — это сложный мир. Здесь нельзя быть слишком резким, чтобы не споткнуться на пути к успеху», — цитирует Рэтклиффа The Sun.

Также бизнесмен подтвердил, что посещал тренировочную базу клуба. Состояние Рэтклиффа оценивается в £21 млрд. Нынешним владельцем «Челси» является российский бизнесмен Роман Абрамович.

Ранее сообщалось, что «Порту» стал победителем Юношеской лиги УЕФА.

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