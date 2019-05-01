Британский бизнесмен заявил, что изучает возможность приобретения «Челси»
- Reuters
«Я не могу сказать, что не куплю «Челси». Я изучаю подобную возможность, футбол — это сложный мир. Здесь нельзя быть слишком резким, чтобы не споткнуться на пути к успеху», — цитирует Рэтклиффа The Sun.
Также бизнесмен подтвердил, что посещал тренировочную базу клуба. Состояние Рэтклиффа оценивается в £21 млрд. Нынешним владельцем «Челси» является российский бизнесмен Роман Абрамович.
Ранее сообщалось, что «Порту» стал победителем Юношеской лиги УЕФА.