Британский бизнесмен заявил, что изучает возможность приобретения «Челси»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф заинтересован в приобретении контрольного пакета акций лондонского футбольного клуба «Челси».

«Я не могу сказать, что не куплю «Челси». Я изучаю подобную возможность, футбол — это сложный мир. Здесь нельзя быть слишком резким, чтобы не споткнуться на пути к успеху», — цитирует Рэтклиффа The Sun.

Также бизнесмен подтвердил, что посещал тренировочную базу клуба. Состояние Рэтклиффа оценивается в £21 млрд. Нынешним владельцем «Челси» является российский бизнесмен Роман Абрамович.

Ранее сообщалось, что «Порту» стал победителем Юношеской лиги УЕФА.