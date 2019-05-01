Лебедев восстановлен в статусе чемпиона WBA

Короткая ссылка
Российский боксёр Денис Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Лебедев восстановлен в статусе чемпиона WBA
  • РИА Новости

Как сообщает промоутерская компания «Мир бокса», россиянин Денис Лебедев получил статус чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA.

Это стало возможным благодаря переходу в тяжёлую весовую категорию предыдущего обладателя пояса, украинца Александра Усика.

Лебедев имел статус «чемпиона в отпуске», который давал первоочередное право претендовать на бой с действующим обладателем титула. Россиянин воспользовался данной возможностью, однако украинский боксёр предпочёл подняться в другую весовую категорию.

Ранее Корнилов заявил, что боксёр Лебедев летом может завершить карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить