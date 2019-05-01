Лебедев восстановлен в статусе чемпиона WBA

Российский боксёр Денис Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Как сообщает промоутерская компания «Мир бокса», россиянин Денис Лебедев получил статус чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA.

Это стало возможным благодаря переходу в тяжёлую весовую категорию предыдущего обладателя пояса, украинца Александра Усика.

Лебедев имел статус «чемпиона в отпуске», который давал первоочередное право претендовать на бой с действующим обладателем титула. Россиянин воспользовался данной возможностью, однако украинский боксёр предпочёл подняться в другую весовую категорию.

Ранее Корнилов заявил, что боксёр Лебедев летом может завершить карьеру.