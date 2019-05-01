Россиянка назначена арбитром финала женской Лиги чемпионов УЕФА
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Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), бригада арбитров под руководством Анастасии Пустовойтовой обслужит финал женской Лиги чемпионов.
Ассистентами на матче будут Екатерина Курочкина и румынка Петруца Юнгулеску. Финал женской Лиги чемпионов УЕФА «Лион» — «Барселона» состоится 18 мая в Будапеште.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Лион» вышли в финал женской футбольной Лиги чемпионов.