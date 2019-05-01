Россиянка назначена арбитром финала женской Лиги чемпионов УЕФА

Короткая ссылка
На финальном матче женской футбольной Лиги чемпионов отработает бригада арбитров во главе с россиянкой Анастасией Пустовойтовой.
Россиянка назначена арбитром финала женской Лиги чемпионов УЕФА
  • ©Carl Sandin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), бригада арбитров под руководством Анастасии Пустовойтовой обслужит финал женской Лиги чемпионов.

Ассистентами на матче будут Екатерина Курочкина и румынка Петруца Юнгулеску. Финал женской Лиги чемпионов УЕФА «Лион» — «Барселона» состоится 18 мая в Будапеште.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Лион» вышли в финал женской футбольной Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить