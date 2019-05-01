Россиянка назначена арбитром финала женской Лиги чемпионов УЕФА

На финальном матче женской футбольной Лиги чемпионов отработает бригада арбитров во главе с россиянкой Анастасией Пустовойтовой.

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), бригада арбитров под руководством Анастасии Пустовойтовой обслужит финал женской Лиги чемпионов.

Ассистентами на матче будут Екатерина Курочкина и румынка Петруца Юнгулеску. Финал женской Лиги чемпионов УЕФА «Лион» — «Барселона» состоится 18 мая в Будапеште.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Лион» вышли в финал женской футбольной Лиги чемпионов.