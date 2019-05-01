«Металлург» подписал хоккеиста Локтионова

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Нападающий ярославского «Локомотива» подписал контракт с магнитогорским «Металлургом».
«Металлург» подписал хоккеиста Локтионова
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), 28-летний нападающий Андрей Локтионов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». Договор рассчитан на один год.

В прошлом сезоне, выступая за ярославский «Локомотив», Локтионов провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 41 (16+25) очко. В плей-офф хоккеист принял участие в 10 поединках и отличился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» получил у ЦСКА права на Ожиганова в обмен на Секача.

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