Селекционер ФХР поделился мнением о вызове Ковальчука в сборную

Менеджер селекционной службы Федерации хоккея России и олимпийский чемпион Владимир Малахов в интервью RT поделился мнением о вызове в состав национальной команды форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, несмотря на его неудачный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«У меня к нему нет вопросов. Да, попал не в свою тарелку, не срослось с тренером, но ведь от этого он не перестал быть тем Ковальчуком, которого мы все знаем. Илья способен доказать на грядущем ЧМ, что на нём рано поставили крест», — считает Малахов.

По итогам минувшего сезона «Лос-Анджелес» занял последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Ковальчук сыграл в 64 матчах и записал в свой актив 34 (16 + 18) очка при общем показателе полезности «-25».

Ранее он объяснил, почему Овечкину и Малкину не стоит играть в одном звене.