«Аякс» повторил достижение «Реала», выиграв три выездных матча плей-офф в одном розыгрыше ЛЧ

Выездная победа над английским «Тоттенхэмом» со счётом 1:0 в первом матче 1/2 финала текущего розыгрыша футбольной Лиги чемпионов стала для голландского «Аякса» третьей кряду, которую команда одержала на чужом поле в рамках розыгрыша плей-офф турнира.

На стадии 1/8 финала ЛЧ подопечные Эрика тен Хага разгромили испанский «Реал» в Мадриде со счётом 4:1, а в четвертьфинале турнира обыграли итальянский «Ювентус» в Турине со счётом 2:1.

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, ранее выиграть выездные матчи в рамках 1/8, 1/4 и 1/2 финала одного розыгрыша Лиги чемпионов удавалось только двум клубам — немецкой «Баварии» в сезоне-2012/13 и упомянутому выше «Реалу» в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что «Аякс» одержал победу над «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.