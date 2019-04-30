Ганус заявил, что РУСАДА выполнило формальные требования WADA по восстановлению

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что организация выполнила формальные требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Работа выполнена, но перевёрнута ли чёрная страница? Ждём результатов проверки. Самое главное, что были выполнены формальные требования исполкома WADA и идёт конструктивное сотрудничество», — цитирует Гануса ТАСС.

По его словам, по просьбе Министерства спорта России и WADA российская организация участвовала в процессе передачи проб, выполняя технические, таможенные операции с контейнерами для вывоза образцов. Он отметил, что в этой ситуации РУСАДА пошло навстречу WADA и Министерству спорта.

«Московская лаборатория не могла этим заниматься. Нам не хотелось входить в эту «мутную реку», но РУСАДА реально пошло навстречу», — добавил Ганус.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч образцов из московской лаборатории были успешно извлечены WADA.