Ганус заявил, что РУСАДА выполнило формальные требования WADA по восстановлению
«Работа выполнена, но перевёрнута ли чёрная страница? Ждём результатов проверки. Самое главное, что были выполнены формальные требования исполкома WADA и идёт конструктивное сотрудничество», — цитирует Гануса ТАСС.
По его словам, по просьбе Министерства спорта России и WADA российская организация участвовала в процессе передачи проб, выполняя технические, таможенные операции с контейнерами для вывоза образцов. Он отметил, что в этой ситуации РУСАДА пошло навстречу WADA и Министерству спорта.
«Московская лаборатория не могла этим заниматься. Нам не хотелось входить в эту «мутную реку», но РУСАДА реально пошло навстречу», — добавил Ганус.
Ранее сообщалось, что более двух тысяч образцов из московской лаборатории были успешно извлечены WADA.