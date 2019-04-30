Акинфеев: ЦСКА отскочил в последнем дерби со «Спартаком»

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что в последнем столичном дерби со «Спартаком» его команде во многом повезло.
Акинфеев: ЦСКА отскочил в последнем дерби со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Та игра была лучшей разве что по результату. Первый тайм тоже был не особо хорошим. Не было ни одного момента, и по большому счёту мы отскочили», — сказал голкипер в эфире «Россия 24».

По его мнению, Зе Луиш или Лоренсо Мельгарехо могли реализовать свои моменты, и тогда армейцам было бы сложно вскрыть оборону красно-белых.

«Думал, что поступил неправильно в моменте с Мельгарехо. Мне показалось, что он будет бить, и у меня немножко стал заваливаться корпус. Повезло, что он начал перекидывать: мяч цепанул за перчатку и не залетел в ворота. Везение, конечно», — добавил Акинфеев.

ЦСКА выиграл встречу со счётом 2:0.

Ранее Акинфеев получил премию «Спортивный подвиг года».

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