Акинфеев: ЦСКА отскочил в последнем дерби со «Спартаком»
- РИА Новости
«Та игра была лучшей разве что по результату. Первый тайм тоже был не особо хорошим. Не было ни одного момента, и по большому счёту мы отскочили», — сказал голкипер в эфире «Россия 24».
По его мнению, Зе Луиш или Лоренсо Мельгарехо могли реализовать свои моменты, и тогда армейцам было бы сложно вскрыть оборону красно-белых.
«Думал, что поступил неправильно в моменте с Мельгарехо. Мне показалось, что он будет бить, и у меня немножко стал заваливаться корпус. Повезло, что он начал перекидывать: мяч цепанул за перчатку и не залетел в ворота. Везение, конечно», — добавил Акинфеев.
ЦСКА выиграл встречу со счётом 2:0.
Ранее Акинфеев получил премию «Спортивный подвиг года».