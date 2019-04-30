Хоккеист Мамин продлил контракт с ЦСКА

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Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА объявил о продлении контракта с форвардом Максимом Маминым.
Хоккеист Мамин продлил контракт с ЦСКА
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает Twitter армейцев, новое соглашение с игроком рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Мамин сыграл 35 матчей в КХЛ, забросил три шайбы и сделал пять результативных передач.

Мамин также забросил победную шайбу в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом». После этого гола ЦСКА стал обладателем трофея.

Ранее в «Динамо» заявили о намерении выиграть Кубок Гагарина в следующем сезоне КХЛ.

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