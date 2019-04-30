Хоккеист Мамин продлил контракт с ЦСКА
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- РИА Новости
Как сообщает Twitter армейцев, новое соглашение с игроком рассчитано на два года.
В минувшем сезоне Мамин сыграл 35 матчей в КХЛ, забросил три шайбы и сделал пять результативных передач.
Мамин также забросил победную шайбу в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом». После этого гола ЦСКА стал обладателем трофея.
Ранее в «Динамо» заявили о намерении выиграть Кубок Гагарина в следующем сезоне КХЛ.
⚡ Максим Мамин с нами еще два сезона ⚡— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 30 апреля 2019 г.
Соглашение с нападающим Максимом Маминым продлено на два года. В чемпионском сезоне 2018/19 Максим провёл за ЦСКА 25 встречи в регулярном чемпионате, набрав 3 (1+2) очков и 10 матчей в плей-офф, заработав 5 (2+3) балла. pic.twitter.com/Pt5Z4MVeVx