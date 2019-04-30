СМИ: ВТБ завершил сделку по покупке ФК «Динамо» за 1 рубль

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба «Динамо».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Одновременно завершён вопрос реструктуризации долга ФК «Динамо» перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 млрд рублей. Согласно утверждённому графику, долг будет погашен в течение восьми лет равными платежами без начисления процентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пакет акций клуба был приобретён за 1 рубль. Что касается кадровых перестановок, то совет директоров бело-голубых теперь возглавит первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв, а на место генерального директора будет утверждён Юрий Белкин, который являлся генеральным директором клуба.

«Динамо» после 26 туров Российской премьер-лиги находится на 12-м месте, набрав 29 очков.

Ранее сообщалось, что Роман Широков покинул должность спортивного директора «Динамо».