Шарапова заявила, что ощущает себя по-настоящему русской по возвращении на родину

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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своих ощущениях при возвращении на родину.
Шарапова заявила, что ощущает себя по-настоящему русской по возвращении на родину
  • Reuters

«Когда возвращаюсь в Россию из долгой поездки, пробую мясо, пельмени или блины — это так забавно. Я могу съесть столько и того, и другого. Когда возвращаюсь домой, ощущаю себя по-настоящему русской», — цитирует спортсменку Tennis World USA.

Она также отметила, что выросла среди русской культуры, уточнив, что смогла адаптироваться к американским реалиям.

«Я адаптировалась к культуре США за все эти годы, нашла здесь невероятных друзей», — добавила Шарапова.

Ранее Шарапова ответила, планирует ли она провести свадьбу в России.

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