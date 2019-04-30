Шарапова заявила, что ощущает себя по-настоящему русской по возвращении на родину

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своих ощущениях при возвращении на родину.

«Когда возвращаюсь в Россию из долгой поездки, пробую мясо, пельмени или блины — это так забавно. Я могу съесть столько и того, и другого. Когда возвращаюсь домой, ощущаю себя по-настоящему русской», — цитирует спортсменку Tennis World USA.

Она также отметила, что выросла среди русской культуры, уточнив, что смогла адаптироваться к американским реалиям.

«Я адаптировалась к культуре США за все эти годы, нашла здесь невероятных друзей», — добавила Шарапова.

Ранее Шарапова ответила, планирует ли она провести свадьбу в России.