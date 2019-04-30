Стало известно, когда FIVB рассмотрит запрос Камехо на получение российского спортивного гражданства
- © Роман Кручинин
- РИА Новости
По словам Шевченко, которые приводит ТАСС, данный вопрос будет рассмотрен на административном совете FIVB в мае 2019 года.
Камехо является победителем и двукратным бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Кубы. В его активе также бронза чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу и Панамериканских игр. Кубинец играет в «Зените» с 2017 года.
Ранее сообщалось, что Роман Яковлев и Клаудио Рифелли вошли в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу.