Стало известно, когда FIVB рассмотрит запрос Камехо на получение российского спортивного гражданства

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, когда Международная федерация волейбола (FIVB) рассмотрит запрос доигровщика санкт-петербургского «Зенита» Ореоля Камехо на получение российского спортивного гражданства.
Стало известно, когда FIVB рассмотрит запрос Камехо на получение российского спортивного гражданства
  • © Роман Кручинин
  • РИА Новости

По словам Шевченко, которые приводит ТАСС, данный вопрос будет рассмотрен на административном совете FIVB в мае 2019 года.

Камехо является победителем и двукратным бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Кубы. В его активе также бронза чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу и Панамериканских игр. Кубинец играет в «Зените» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Роман Яковлев и Клаудио Рифелли вошли в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить