Стало известно, когда FIVB рассмотрит запрос Камехо на получение российского спортивного гражданства

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, когда Международная федерация волейбола (FIVB) рассмотрит запрос доигровщика санкт-петербургского «Зенита» Ореоля Камехо на получение российского спортивного гражданства.

По словам Шевченко, которые приводит ТАСС, данный вопрос будет рассмотрен на административном совете FIVB в мае 2019 года.

Камехо является победителем и двукратным бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Кубы. В его активе также бронза чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу и Панамериканских игр. Кубинец играет в «Зените» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Роман Яковлев и Клаудио Рифелли вошли в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу.