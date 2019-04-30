Яковлев и Рифелли вошли в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сообщил, что серебряный призёр Игр 2000 года Роман Яковлев и итальянец Клаудио Рифелли вошли в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу.

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По словам Шевченко, которые передаёт ТАСС, такой состав тренерского штаба был утверждён президиумом ВФВ. Он отметил, что генеральным менеджером команды назначен Сергей Тетюхин. Рифелли является помощником нынешнего наставника национальной команды Туомаса Саммельвуо в кемеровском «Кузбассе», а Яковлев входит в тренерский штаб новоуренгойского «Факела». Ранее сообщалось, что Вячеслав Красильников и Олег Стояновский выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу.