СМИ: Неймара могут исключить из сборной Бразилии

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар может быть исключён из состава сборной Бразилии по футболу.

Как сообщает O Tempo, 27-летний форвард может быть отстранён от участия в играх команды из-за инцидента с болельщиком, который произошёл в после завершения финального матча за Кубок Франции с «Ренном».

Отмечается, что в прошлом своё место в сборной из-за неподобающего поведения — плевка в фаната — потерял хавбек «Ювентуса» Дуглас Коста.

По информации издания, другим возможным вариантом наказания Неймара за его поступок может быть лишение капитанской повязки в сборной.

Ранее сообщалось, что налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара.