СМИ: Неймара могут исключить из сборной Бразилии

Короткая ссылка
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар может быть исключён из состава сборной Бразилии по футболу.
СМИ: Неймара могут исключить из сборной Бразилии
  • Reuters

Как сообщает O Tempo, 27-летний форвард может быть отстранён от участия в играх команды из-за инцидента с болельщиком, который произошёл в после завершения финального матча за Кубок Франции с «Ренном».

Отмечается, что в прошлом своё место в сборной из-за неподобающего поведения — плевка в фаната — потерял хавбек «Ювентуса» Дуглас Коста.

По информации издания, другим возможным вариантом наказания Неймара за его поступок может быть лишение капитанской повязки в сборной.

Ранее сообщалось, что налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить