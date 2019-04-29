Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов за переход из «Сантоса» в «Барселону».

Бразильские налоговые органы наложили арест на самолёт Cessna Citation 680, вертолёт Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье футболиста ПСЖ Неймара.

Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo со ссылкой на адвоката Маркуса Недера, который представляет интересы игрока.

По информации источника, футболист подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму в 69 млн реалов (около $17,5 млн) за переход из «Сантоса» в испанскую «Барселону».

Ранее сообщалось, что футболисты ПСЖ выразили недовольство экс-игроком «Зенита».