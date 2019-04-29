СМИ: Футболисты ПСЖ выразили недовольство экс-игроком «Зенита»

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Как сообщает пресса, полузащитник Леандро Паредес не пользуется авторитетом в раздевалке парижской команды.
СМИ: Футболисты ПСЖ выразили недовольство экс-игроком «Зенита»
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Сalciomercato со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько игроков ПСЖ не скрывают своего недовольства Паредесом, считая, что он не соответствует уровню клуба. Сообщается, что некоторые футболисты высказали это мнение аргентинцу в лицо.

Паредес перешёл в ПСЖ из «Зенита» за €40 млн в зимнее трансферное окно. В составе новой команды 24-летний полузащитник вышел на поле в 11 матчах французской Лиги 1 и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Неймара могут дисквалифицировать как минимум на пять матчей за удар фаната.

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