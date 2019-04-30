Теннисистка Стивенс объявила о помолвке с футболистом сборной США

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Восьмая ракетка мира американка Слоан Стивенс объявила о помолвке с нападающим сборной США по футболу Джози Алтидором.
Теннисистка Стивенс объявила о помолвке с футболистом сборной США
  • Reuters

Об этом 26-летняя теннисистка сообщила в своём Instagram. Алтидор также сообщил о предстоящем событии на своей странице в соцсети.

Стивенс на данный момент является первой ракеткой США и занимает восьмое место в мировом рейтинге WTA.

29-летний Алтидор, выступающий за клуб «Торонто», сыграл в 110 матчах за сборную США и записал в свой актив 41 гол. На клубном уровне он в общей сложности сыграл в 371 матче за семь различных команд и забил 141 мяч.

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