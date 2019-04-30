«Мордовия Арена» получила сертификат соответствия от РФС
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Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу управляющей компании стадиона.
Отмечается, что теперь арена имеет право проводить матч Российской премьер-лиги (РПЛ).
Стадион в Саранске, способный вместить 44 442 зрителя, был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. В рамках мундиаля на стадионе прошло четыре матча группового этапа.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» будет играть на арене ЧМ-2018 в случае выхода в РПЛ.