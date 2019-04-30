Боксёр Миллер дисквалифицирован на шесть месяцев за допинг
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- globallookpress.com
Как сообщает ESPN, такое решение приняла Всемирная боксёрская ассоциация (WBA).
Миллер провалил допинг-тест, сданный перед титульным поединком с британцем Энтони Джошуа. Бой должен был состояться в Нью-Йорке 1 июня, однако в крови американского спортсмена был обнаружен эндуробол. Сам боксёр отрицает применение допинга и заявляет, что будет разбираться в произошедшем. Команда Джошуа уже начала поиски другого соперника.
Ранее Шеннон Бриггс сообщил, что ему предложили бой с Владимиром Кличко.