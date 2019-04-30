Боксёр Миллер дисквалифицирован на шесть месяцев за допинг

Американский боксёр Джаррелл Миллер был дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает ESPN, такое решение приняла Всемирная боксёрская ассоциация (WBA).

Миллер провалил допинг-тест, сданный перед титульным поединком с британцем Энтони Джошуа. Бой должен был состояться в Нью-Йорке 1 июня, однако в крови американского спортсмена был обнаружен эндуробол. Сам боксёр отрицает применение допинга и заявляет, что будет разбираться в произошедшем. Команда Джошуа уже начала поиски другого соперника.

Ранее Шеннон Бриггс сообщил, что ему предложили бой с Владимиром Кличко.