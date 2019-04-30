Боксёр Миллер дисквалифицирован на шесть месяцев за допинг

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Американский боксёр Джаррелл Миллер был дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Боксёр Миллер дисквалифицирован на шесть месяцев за допинг
  • © Joel Plummer/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает ESPN, такое решение приняла Всемирная боксёрская ассоциация (WBA).

Миллер провалил допинг-тест, сданный перед титульным поединком с британцем Энтони Джошуа. Бой должен был состояться в Нью-Йорке 1 июня, однако в крови американского спортсмена был обнаружен эндуробол. Сам боксёр отрицает применение допинга и заявляет, что будет разбираться в произошедшем. Команда Джошуа уже начала поиски другого соперника.

Ранее Шеннон Бриггс сообщил, что ему предложили бой с Владимиром Кличко.

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