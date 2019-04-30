СМИ: Голдобин не сумел найти команду в КХЛ и останется в «Ванкувере»

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин намерен продолжить карьеру в нынешней команде.
СМИ: Голдобин не сумел найти команду в КХЛ и останется в «Ванкувере»
  • Reuters
  • © Dom Gagne-USA TODAY Sports

Как сообщает журналист Sportsnet Рик Даливал в своём Twitter, ссылаясь на слова агента российского игрока Сергея Исакова, Голдобин не смог подписать контракт ни с одним из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и продолжит карьеру в «Ванкувере».

23-летний Голдобин был выбран «Сан-Хосе Шаркс» на драфте НХЛ 2014 года под общим 27-м номером. За «Ванкувер» он играет с 2017 года. В минувшем сезоне россиянин провёл 63 матча в регулярном чемпионате лиги и записал в свой актив  27 (7+20) очков.

Ранее игрок СКА Николай Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ.

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