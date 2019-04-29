Опубликован список игроков сборной Канады, которые примут участие в ЧМ

Пресс-служба сборной Канады по хоккею с шайбой опубликовала список из 22 игроков Национальной хоккейной лиги, которые будут выступать за национальную команду на чемпионате мира.

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Пресс-служба сборной Канады опубликовала список игроков, которые сыграют на чемпионате мира. Он выглядит следующим образом: — вратари: Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси Дэвилз»), Мэтт Мюррей («Питтсбург Пингвинз»), Картер Харт («Филадельфия Флайерз»); — защитники: Данте Фаббро («Нэшвилл Предаторз»), Дарнелл Нёрс («Эдмонтон Ойлерз»), Ши Теодор («Вегас Голден Найтс»), Дэймон Северсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер Кэнакс»), Брэндон Монтур («Баффало Сэйбрз»), Тома Шабо («Оттава Сенаторз»); — нападающие: Шон Кутюрье («Филадельфия»), Адам Энрик («Анахайм Дакс»), Дилан Строум («Чикаго Блэкхоукс»), Кайл Тёррис («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»), Мэтью Джозеф, Энтони Сирелли (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба — «Детройт Ред Уингз»), Марк Стоун, Жонатан Маршессо (оба — «Вегас»). Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии. Ранее сообщалось, что лучший бомбардир ЮЧМ по хоккею Хьюз вызван во взрослую сборную США.