Опубликован список игроков сборной Канады, которые примут участие в ЧМ
- @HockeyCanada
Пресс-служба сборной Канады опубликовала список игроков, которые сыграют на чемпионате мира. Он выглядит следующим образом:
— вратари: Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси Дэвилз»), Мэтт Мюррей («Питтсбург Пингвинз»), Картер Харт («Филадельфия Флайерз»);
— защитники: Данте Фаббро («Нэшвилл Предаторз»), Дарнелл Нёрс («Эдмонтон Ойлерз»), Ши Теодор («Вегас Голден Найтс»), Дэймон Северсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер Кэнакс»), Брэндон Монтур («Баффало Сэйбрз»), Тома Шабо («Оттава Сенаторз»);
— нападающие: Шон Кутюрье («Филадельфия»), Адам Энрик («Анахайм Дакс»), Дилан Строум («Чикаго Блэкхоукс»), Кайл Тёррис («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»), Мэтью Джозеф, Энтони Сирелли (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба — «Детройт Ред Уингз»), Марк Стоун, Жонатан Маршессо (оба — «Вегас»).
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии.
Ранее сообщалось, что лучший бомбардир ЮЧМ по хоккею Хьюз вызван во взрослую сборную США.