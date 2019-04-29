СМИ: Лучший бомбардир ЮЧМ по хоккею Хьюз вызван во взрослую сборную США

Короткая ссылка
Главный фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 17-летний Джек Хьюз вызван в расположение взрослой сборной США для подготовки к чемпионату мира в Словакии.
СМИ: Лучший бомбардир ЮЧМ по хоккею Хьюз вызван во взрослую сборную США
  • ©Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, Джек Хьюз присоединится к тренировочному лагерю сборной США на следующей неделе.

В национальной команде уже состоит старший брат хоккеиста — Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс».

На юниорском чемпионате мира Джек Хьюз набрал 20 очков (9 + 11) в семи матчах, став лучшим бомбардиром турнира.

Чемпионат мира в Словакии пройдёт с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что двое россиян вошли в символическую сборную ЮЧМ-2019 по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить