СМИ: Лучший бомбардир ЮЧМ по хоккею Хьюз вызван во взрослую сборную США

Главный фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 17-летний Джек Хьюз вызван в расположение взрослой сборной США для подготовки к чемпионату мира в Словакии.

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, Джек Хьюз присоединится к тренировочному лагерю сборной США на следующей неделе.

В национальной команде уже состоит старший брат хоккеиста — Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс».

На юниорском чемпионате мира Джек Хьюз набрал 20 очков (9 + 11) в семи матчах, став лучшим бомбардиром турнира.

Чемпионат мира в Словакии пройдёт с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что двое россиян вошли в символическую сборную ЮЧМ-2019 по хоккею.