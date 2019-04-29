СМИ: Лучший бомбардир ЮЧМ по хоккею Хьюз вызван во взрослую сборную США
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Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, Джек Хьюз присоединится к тренировочному лагерю сборной США на следующей неделе.
В национальной команде уже состоит старший брат хоккеиста — Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс».
На юниорском чемпионате мира Джек Хьюз набрал 20 очков (9 + 11) в семи матчах, став лучшим бомбардиром турнира.
Чемпионат мира в Словакии пройдёт с 10 по 26 мая.
Ранее сообщалось, что двое россиян вошли в символическую сборную ЮЧМ-2019 по хоккею.