Футболист «Спартака» Рассказов выбыл до конца сезона из-за травмы

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Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов больше не поможет красно-белым в текущем сезоне по причине травмы.
Футболист «Спартака» Рассказов выбыл до конца сезона из-за травмы
  • РИА Новости

«У него травма. Видимо, он не сыграет до конца сезона. Не могу сказать детали, я не врач. Там ничего серьёзного нет, надеюсь, травма не помешает ему подготовиться к следующему сезону», — цитирует ТАСС агента футболиста Валериюса Мижигурскиса.

Николай Рассказов получил травму в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Енисеем» (2:0). В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл 16 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Бушманов рассказал, стоит ли ожидать скорой смены главного тренера в «Спартаке».

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