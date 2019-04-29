Футболист «Спартака» Рассказов выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов больше не поможет красно-белым в текущем сезоне по причине травмы.

«У него травма. Видимо, он не сыграет до конца сезона. Не могу сказать детали, я не врач. Там ничего серьёзного нет, надеюсь, травма не помешает ему подготовиться к следующему сезону», — цитирует ТАСС агента футболиста Валериюса Мижигурскиса.

Николай Рассказов получил травму в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Енисеем» (2:0). В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл 16 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Бушманов рассказал, стоит ли ожидать скорой смены главного тренера в «Спартаке».